Поліцейські викрили зловмисника, який в Одесі незаконно заволодів автомобілем киянки

Правоохоронці розшукали транспортний засіб, і того ж дня встановили особу та місцезнаходження правопорушника. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінально кодексу України, що тягне за собою покарання – до восьми років позбавлення волі.

До відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 звернулася 23-річна жителька Києва із заявою про зникнення свого автомобіля «Nissan Micra», який вона запаркувала на вулиці Рішельєвській, коли приїхала в Одесу у справах.

Поліцейські відразу розпочали пошуки автівки. Розіславши орієнтування на транспортний засіб усім екіпажам та підрозділам поліції, вже за кілька годин один із патрульних екіпажів виявив його на автомобільній стоянці пляжу «Ланжерон».

Під час огляду автівки поліцейські виявили в салоні одяг, приналежність якого до особи правопорушника встановив дільничний офіцер тимчасової поліцейської станції, який добре знає людей на території свого обслуговування. Того ж дня він розшукав власника речей – 34-річного уродженця іншої області, і чоловік зізнався у скоєному.

Фігурант розповів: помітивши легковик, він проник до салону, у бардачку іномарки знайшов ключі, якими завів її і поїхав.

Чужий автомобіль, вартість якого становить майже 216 тисяч гривень, правоохоронці вилучили та повернуть власниці після проведення всіх необхідних слідчих дій.

«За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого становить від ста до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, тобто від 134200 до 335500 гривень. Цей злочин кваліфікується частиною 2 статті 289 Кримінально кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Наразі підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням слідчих йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначив начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 В’ячеслав Барба.

Відділ поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1