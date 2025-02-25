Поліцейські вилучили у двох пасажирів столичного метрополітену понад 850 згортків із психотропами

Близько 200 пакунків з фігуранти перевозили із собою із наміром збути шляхом «закладок» в різних районах міста, ще 655 слідчі вилучили за їх місцем мешкання. Ділкам повідомлено про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Двох підозрілих молодиків у вестибюлі станції метро “Вокзальна” зупинили поліцейські управління поліції в метрополітені. Під час перевірки правоохоронці встановили, що 22-річний місцевий мешканець та його 20-річний товариш мають із собою заборонені речовини.

Зокрема, під час слідчих дій охоронці порядку вилучили у наркоділків близько 200 згортків із солями PVP, які спільники планували збути шляхом закладок у різних районах столиці.

Крім того, під час невідкладних обшуків за місцем проживання фігурантів, в ними орендованій квартирі, правоохоронці виявили ще 655 згортків із забороненими речовинами. Вилучене слідчі направили на експертне дослідження, а наркотогровців затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечної психотропної речовини, з метою збуту, за попередньою змовою групи осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Відділ комунікації поліції Києва