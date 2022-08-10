Поліцейські вилучили у мешканки Прикарпаття заборонених речовин на суму понад ₴3 мільйони

Жінка працювала на наркокрамницю з продажу наркотиків і психотропів. Вона отримувала гуртові партії «товару» через поштові відправлення, фасувала його у «мастер-клади» – великі закладки, які залишала на території Івано-Франківської області. Такий «бізнес» приносив їй близько 100 тисяч гривень прибутку в місяць. Тепер їй загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

На початку серпня працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області (УБН) отримали інформацію про жительку м. Калуш, яка займається збутом наркотиків. Поліцейські встановили, що 23-річна калушанка працювала закладчицею на Телеграм-канал із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Вона отримувала поштою гуртові партії заборонених речовин, замасковані під різні будівельні матеріали, фасували їх у «мастер-клади» та розкладала на території області.

Отримавши підтвердження причетності жінки до незаконної діяльності, оперативники УБН спільно з працівниками Калуського районного відділу поліції затримали її поблизу одного з поштових відділень, де фігурантка саме отримала чергову партію «товару». Під час огляду вмісту посилки правоохоронці виявили відро зі шпаклівкою, в якому знаходився кілограмовий пакунок із «Альфа-PVP».

Надалі, під час проведення обшуків, поліцейські вилучили понад 5 кг наркотиків і психотропів, серед яких метадон, «Альфа-PVP», амфетамін, екстазі, ЛСД та канабіс. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку – понад 3 мільйони гривень.

Дилерку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

За вчинення такого кримінального правопорушення законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Калуська окружна прокуратура.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України