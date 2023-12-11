Поліцейські висунули обвинувачення жителю Білгород-Дністровського району, з вини якого загинув велосипедист

Подія сталася на початку вересня у Татарбунарській ОТГ. Тепер правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування слідчі територіального відділення поліції встановили, що житель Татарбунар, керуючи  автомобілем «ВАЗ»  у вечірній час в межах села Струмок, був неуважним, не помітив чоловіка, який рухався на велосипеді у попутному напрямку вздовж дороги, хоча мав таку можливість, і допустив наїзд на нього. Унаслідок автопригоди від отриманих чисельних тяжких травм голови та грудної клітки потерпілий загинув на місці.

Поліцейські висунули обвинувачення жителю Білгород-Дністровського району, з вини якого загинув велосипедист

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезим.

Поліцейські висунули обвинувачення жителю Білгород-Дністровського району, з вини якого загинув велосипедист

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду», – прокоментував т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Поліцейські наголошують на неухильному дотриманні правил дорожнього руху і нагадують, що:

– водій зобов’язаний бути уважним, не відволікатися від керування транспортним засобом, стежити за дорожньою обстановкою;

– у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху транспорту має бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги, та у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки або безпечного для інших учасників руху об’їзду перешкоди;

– велосипедисти мають обладнати свій транспорт звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – помаранчевого, позаду – червоного, а у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини

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