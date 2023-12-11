Поліцейські висунули обвинувачення жителю Білгород-Дністровського району, з вини якого загинув велосипедист

Подія сталася на початку вересня у Татарбунарській ОТГ. Тепер правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування слідчі територіального відділення поліції встановили, що житель Татарбунар, керуючи автомобілем «ВАЗ» у вечірній час в межах села Струмок, був неуважним, не помітив чоловіка, який рухався на велосипеді у попутному напрямку вздовж дороги, хоча мав таку можливість, і допустив наїзд на нього. Унаслідок автопригоди від отриманих чисельних тяжких травм голови та грудної клітки потерпілий загинув на місці.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезим.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду», – прокоментував т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Поліцейські наголошують на неухильному дотриманні правил дорожнього руху і нагадують, що:

– водій зобов’язаний бути уважним, не відволікатися від керування транспортним засобом, стежити за дорожньою обстановкою;

– у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху транспорту має бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги, та у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки або безпечного для інших учасників руху об’їзду перешкоди;

– велосипедисти мають обладнати свій транспорт звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – помаранчевого, позаду – червоного, а у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини