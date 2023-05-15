Поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів у гаражі киянина

В ході досудового розслідування кримінального провадження в одного з фігурантів вилучили понад 35 тисяч набоїв до вогнепальної зброї, гранати, РПГ з реактивними снарядами до нього, боєприпаси до гранатометів та інше.

Викрили злочинну діяльність зловмисника слідчі Управління розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління за оперативного супроводження Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

Вилучений арсенал зброї направлений на дослідження.

Слідчі кваліфікували дії власника арсеналу за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування встановлюється походження і призначення вилученої зброї та боєприпасів.

За незаконне поводження зі зброєю передбачено позбавлення волі на строк до семи років. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Управління комунікації Національної поліції України