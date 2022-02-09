Поліцейські з Харкова підозрюються у заволодінні землею за кооперативною схемою

Печерський суд Києва продовжив строк розслідування за підозрою трьох співробітників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Харків» ГУНП в Харківській області.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 24 січня.

За версією слідства, троє правоохоронців, зловживаючи службовим становищем, заволоділи ділянкою землі на території Харкова

Командир БСПОП «Харків» ГУНП в Харківській області вже мав досвід створення та керівництва кооперативами, оскільки з 24.06.2002 до 21.07.2014 очолював садівничий кооператив «Дорожник-63» села Нова Долина Овідіопольського району Одеської області.

Він вирішив використати свій вплив та авторитет в органах державної влади і отримати на території Харків земельну ділянку значної площі, понад встановлені законом розміри безоплатної приватизації, нібито для будівництва багатоквартирного будинку, а потім заробити на її продажу.

Про свої плани командир розповів старшому інспектору і начальнику відділення батальйону.

Поліцейські начебто вступили у злочинну змову і в грудні 2015-го створили «Житлово-будівельний кооператив «Патріот» без мети ведення статутної діяльності, а тільки, щоб безоплатно отримати землю за рахунок територіальної громади Харкова для покращення житлових умов членів кооперативу.

У подальшому голова правління ОК «ЖБК «ПАТРІОТ» неодноразово у 2016-2017 роках звертався до Харківської міської ради з проханнями виділити земельну ділянку під забудову, вказуючи недостовірні відомості щодо кількості членів кооперативу — понад 300 членів кооперативу станом на 08.02.2016 та 178 членів кооперативу станом на 11.10.2016 при фактичній кількості у складі кооперативу 5 осіб.

Отримуючи відмови, поліцейські включили до кооперативу 47 осіб, більшість яких не знала про це, і організували постановку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у Харківській міській раді, підпорядкованих працівників полку поліції, які також мали статус учасників бойових дій.

У подальшому начальнику відділення батальйону поліції нібито вдалося досягти протиправних домовленостей з невстановленими посадовцями Харківської міськради. У квітні 2019-го «ЖБК «ПАТРІОТ» передано земельні ділянки 1,2 га та 0,18 га для будівництва та експлуатації зблокованих житлових будинків по в’їзду Буковому, 4.

Отримавши землю, троє працівників поліції провели загальні збори ОК «ЖБК «ПАТРІОТ» і прийняли рішення про виключення з кооперативу 20 осіб як «помилково внесених».

З кінця 2020 року у мережі Інтернет на вебсайті оголошень про продаж нерухомості поліцейський розміщував оголошення про продаж земельних ділянок кооперативу: «Продам участок под строительство таунхаусов. Общая площадь 1,38 га. Алексеевский гидропарк. ул. Буковая 4» і зазначалася ціна — 150 000 доларів США.

У червні 2021-го ділянки відчужили, прийнявши покупця до членів кооперативу, обравши його головою правління кооперативу та зареєструвавши зміни керівництва кооперативу.

Внаслідок таких дій з власності територіальної громади міста Харків вибули дві земельні ділянки загальною вартістю 4,6 мільйони гривень.

У липні минулого року трьом працівникам поліції повідомлено підозри у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі завершити слідчі дії не вдається. Державне бюро розслідувань ще має допитати низку свідків, вилучити деякі документи, оглянути вилучену у операторів мобільного зв’язку інформацію про телефонні контакти фігурантів справи за період з 01.12.2015 до 16.12.2021 та ін.

Суд продовжив строк розслідування до 29 липня 2022 року.