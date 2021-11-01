Поліцейські Закарпаття «на гарячому» затримали торговку метамфетаміном

У ході проведення оперативних заходів співробітники Ужгородського районного управління поліції отримали інформацію, що місцева мешканка може бути причетна до торгівлі метамфетаміном. Окрім цього співробітники поліції зафіксували, що у багатоквартирному будинку, де живе 28-річна зловмисниця, надто часто з’являються наркозалежні люди.

В ході контролю за вчиненням злочину поліцейським вдалося задокументувати факт збуту фігуранткою наркотичних речовин, а згодом і затримати «на гарячому», безпосередньо під час передачі товару черговому клієнту. Відомо, що такі зустрічі переважно проходили за місцем мешкання підозрюваної, де разом з нею проживає її малолітня дитина.

В квартирі слідчі одразу провели обшук, де вилучили ще партію наркотиків та грошові кошти. Всі речові докази буде скеровано експертам для дослідження.

Наркоторговку наразі затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Кримінальне провадження в поліції відкрито за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманій слідчі повідомлять про підозру та звертатимуться до суду з клопотанням про тримання її на період розслідування під вартою.

За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Поліція Закарпатської області