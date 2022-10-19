Поліцейські Закарпаття підозрюють трьох осіб у розкраданні ₴2,4 млн. під час будівництва адмінспоруди

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області в ході розслідування справи щодо розподілу коштів у одній із територіальних громад Ужгородського району, викрили трьох осіб на привласненні майже 30% кошторису на будівництво адміністративної споруди.

Поліцейські у співпраці зі співробітниками СБУ встановили, що до схеми з розкрадання бюджетних коштів причетні голова ОТГ, інженер з технічного нагляду та директор приватного підприємства, яке виграло тендер на спорудження приміщення.

Директор в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість, свідомо завищив суму на 2,4 млн гривень. В подальшому його спільники, двоє службовців, усвідомлюючи протиправність таких дій, підписали вказані документи. Таким чином загальна сума робіт склала 8,1 мільйони гривень.

Фактично ж всі будівельні роботи на етапі розслідування, були виконані не в повному обсязі. Проте кошти від органу місцевого самоврядування були перераховані на банківський рахунок виконавця, після чого були переведені в готівку.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому службовому підробленні, яке скоєно за попередньою змовою групою осіб.

Усім трьом, причетним до даних злочинів, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру. Готуються матеріали для скерування справи для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області