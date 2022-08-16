Поліцейські Закарпаття притягнули до відповідальності батьків дитини, яка знущалася над твариною

Сьогодні, 16 серпня, під час моніторингу Інтернету, у одній із соцмереж поліцейські виявили відео, на якому зафіксовано, як дитина з предмету, схожого на рушницю, стріляє в тварину.

Дану подію працівники поліції одразу зареєстрували та розпочали перевірку. Поліцейський офіцер громади Рахівщини швидко встановив особу хлопця, що був на відео, та відправився до нього додому.

В результаті було встановлено, що 12-річний школяр справді здійснював постріли з пневматичної рушниці у кота.

За таку поведінку малолітньої дитини поліцейські притягнули до відповідальності батьків. На останніх за неналежне виховання складено адміністративний протокол. З родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція, для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

Окрім цього, в ході перевірки буде встановлюватися, яким чином в руки 12-річного хлопця потрапила пневматична рушниця. Цьому факту буде надана окрема правова оцінка.

Поліція нагадує дорослим про необхідність вчасного реагування на будь-які прояви агресії та жорстокості у дітей, особливо в час війни. В разі потреби звертайтеся за допомогою до спеціалістів, у тому числі і до співробітників ювенальної поліції.

Поліція Закарпатської області