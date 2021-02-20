Поліцейські Закарпаття викрили осіб, які скоїли напад на прикордонників

Слідчі Берегівського відділу поліції повідомили жителю села Горонглаб про підозру в скоєнні ним злочину щодо прикордонника. Чоловік напав на правоохоронця та наніс йому тілесні ушкодження. Діям спільника нападника надається правова оцінка. Слідство у справі триває

Нещодавно працівники поліції Закарпаття розпочали розслідування справи, що стосується нападу на прикордонників у селі Горонглаб Берегівського району. Йдеться про випадок, коли до помешкання, яке орендує працівник прикордонної служби, підійшли двоє невідомих. Доки один зі зловмисників чекав біля будинку, інший увійшов всередину та напав на службовця, нанісши йому тілесні ушкодженя.

Над розкриттям злочину працюють оперативники та слідчі закарпатської поліції.

Поліцейські вже встановили осіб зловмисників. Ними виявилися двоє місцевих мешканців віком 31 та 32 роки. Також поліцейські встановили й мотив дій фігурантів – помста за перешкоджання їхній контрабандистській діяльності. Адже кількома днями раніше саме ці працівники прикордонної служби входили до складу наряду, працівники якого виявили сховок контрабандних цигарок. Вилучений товар правопорушники мали на меті незаконно переправити до Угорщини.

В результаті, вчора, 18 лютого, одному з нападників уже повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Щодо іншого – вирішується питання про повідомлення йому про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого статтею 162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності житла).

У рамках кримінального провадження слідчі поліції, під час обшуків у помешканнях зловмисників, вилучили речові докази, які додатково підтверджують причетність фігурантів до вказаного злочину.

Розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області