Поліцейські Закарпаття затримали чоловіка, який перевозив групу нелегалів

Співробітники поліції зупинили автомобіль в якому перебувало п’ятеро нелегальних мігрантів. Правоохоронці встановили, що вони планували незаконно перетнути кордон та потрапити в Євросоюз. Всіх учасників події доставлено до районного управління поліції.

Сьогодні, 26 березня, співробітники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Хустського районного управління поліції та прикордонниками попередили незаконний перетин кордону нелегальними мігрантами.

На території Хуста правоохоронці зупинили автомобіль, в якому перебували п’ятеро іноземців без документів. За кермом автомобіля був мешканець Чернівецької області. За оперативною інформацією, українець мав намір незаконно переправити через кордон мігрантів з Індії та Пакистану до європейських країн. Пасажирів буде передано до пункту тимчасового перебування іноземців.

Українця, який за гроші іноземців пообіцяв їм незаконну міграцію, поміщено до ізолятора тимчасового тримання та йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області