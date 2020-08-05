Поліцейські Закарпаття затримали чоловіка, який збував на території регіону фальсифікований алкоголь

Працівники слідчого управління поліції Закарпаття, спільно зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки, проводять досудове розслідування за фактами збуту фальсифікованого алкоголю, використання при продажі та збут підроблених акцизних марок.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що для власного збагачення 50-річний мешканець Сваляви налагодив на території області чітку схему продажу фальсифікованого алкоголю, а саме горілки та коньяка. Готову до продажу продукцію чоловік реалізовував під марками відомих виробників та за цінами суттєво нижчими за ринкові.

Збувач фальсифікату напрацював власну базу клієнтів, серед яких були як підприємці, так і пересічні громадяни. “Ліва” продукція потрапляла у різні куточки області. Окрім цього, небезпечний алкоголь бізнесмен продавав і у своєму власному ресторані відвідувачам закладу.

Слідчі поліції направили для проведення необхідних експертиз марки акцизного податку України, які використовував підозрюваний, та рідини, які той продавав. Висновки експерта — акцизні марки підроблені, а алкоголь не відповідає державним стандартам України, тобто є небезпечним для організму людини.

Сьогодні, 5 серпня, детективи обласного управління поліції, спільно з працівниками внутрішньої безпеки та за силової підтримки роти поліції особливого призначення, провели п’ять обшуків. Правоохоронці навідалися з ухвалою суду за місцем проживання підозрюваного, до закладу громадського харчування, який йому належить, та до інших приміщень, де злочинець переховував підпільний товар. В результаті — виявлено велику партію фальсифікованого алкоголю та цигарки, які вилучено в якості речових доказів.

Чоловікові інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Йдеться про статтю 204 (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та статтю 199 (зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів голографічних захисних елементів).

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі поліцейські встановлюють канали надходження до області фальсифікату та осіб, в руки яких потрапила небезпечна продукція. Слідство у справі триває.

ГУНП в Закарпатській області