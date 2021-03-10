Поліцейські Закарпаття затримали донеччанина, причетного до розбійного нападу в Сваляві

Уродженець Донецької області разом зі своїм знайомим-кримчанином скоїли розбійний напад на жителя міста Свалява. Розбійники відібрали від своєї жертви грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень. Одного з нападників уже затримано, йому оголошено про підозру в скоєнні вказаного злочину

Увечері 5 березня на лінію 102 надійшло повідомлення про розбійний напад у місті Свалява. 53-річний потерпілий повідомив, що двоє чоловіків увірвалися до його помешкання, побили та змусили перерахувати з банківської картки 30 тисяч гривень.

Поліцейські того ж дня встановили, що злочин скоїли два знайомі потерпілого – 29-річний уродженець Криму та 27-річний уродженець міста Горлівка Донецької області. Перебуваючи в гостях у потерпілого, кримчанин та донеччанин стали вимагати від господаря грошові кошти. Коли жертва відмовилася добровільно перерахувати гроші, нападники зв’язали чоловіка, побили його та погрожували ножем.

Врешті-решт нападники заволоділи грошовими коштами жертви та втекли, забравши ключі від квартири та мобільний телефон.

Звільнившись від мотузки, якою його зв’язали, потерпілий одразу ж звернувся за допомогою в поліцію.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу). У ході розслідування поліцейські оперативно затримали одного з нападників, а саме 27-річного донеччанина.

Слідчий Мукачівського райуправління поліції, який проводить досудове розслідування у справі, вже повідомив затриманому про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 113 тисяч гривень.

Другого нападника зараз розшукує поліція. Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області