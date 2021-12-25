Поліцейські Закарпаття затримали двох розбійників, які напали на пенсіонерку в її будинку

Днями до поліцейських Ужгорода звернувся місцевий мешканець. Чоловік розповів, що прийшов відвідати свою тещу і знайшов її в будинку без ознак життя. Заявник помітив, що двері в будинку були відчинені, а обстановка в помешканні одинокої бабусі, порушена.

Слідчо-оперативна група та експерти, які негайно прибули за вказаною адресою, встановили, що на тілі померлої нема ознак насильницької смерті, проте є ушкодження голови, імовірно, отримане внаслідок падіння.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та почали встановлювати обставини смерті жінки.

В ході оперативної роботи вже наступного дня з’ясувалося, що 13 грудня близько 23.30 години до будинку потерпілої проникли двоє зловмисників. 30-річного ужгородця та його 19-річного подільника поліцейські розшукали та затримали.

Співробітники кримінальної поліції Закарпаття встановили, що фігуранти викрали з будинку мобільні телефони пенсіонерки та її банківські картки. Коли зловмисників помітила господиня, 30-річний чоловік різко штовхнув жінку, а потім зі своїм подільником втекли.

Обом розбійникам поліцейські повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний із проникненням у житло). Також підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.

За скоєне обидвом загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

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Поліція Закарпатської області