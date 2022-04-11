Поліцейські Закарпаття затримали продавця наркотиків зі злагодженою клієнтською базою у Міжгір’ї

Вчора, 10 квітня, співробітники карного розшуку Головного управління поліції Закарпаття затримали в Міжгір’ї місцевого продавця наркотиків. Правоохоронці отримали інформацію, що 18-річний хлопець причетний до наркозлочинів.

В ході оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисник оточив себе надійною клієнтською базою та працював лише з перевіреними клієнтами.

Проте правоохоронцям все ж вдалося зафіксувати факти продажу фігурантом наркотиків. Після останнього такого збуту працівники поліції й затримали наркоторговця. На місці події слідчі вилучили «товар» та виручені грошові кошти.

За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України, наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області