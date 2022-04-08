Поліцейські Закарпаття затримали розбійника, який, погрожуючи ножем, пограбував пенсіонерку

Вчора, 7 квітня, близько 8-ої години вечора, до поліцейських звернулася 45-річна жителька селища Тересва Тячівського району. У повідомленні жінки йшлося про розбійний напад на її 79-річну матір.

Співробітники поліції з’ясували, що злочин щодо літньої жінки було скоєно ще близько 4-ої години дня.

Проте через свій емоційний стан налякана та безпорадна бабуся не змогла самостійно одразу повідомити про це на лінію «102».

Відомо, що двоє зловмисників увійшли до будинку бабусі, та, погрожуючи ножем, вимагали гроші. З сумочки жінки забрали 5 тисяч гривень, а потім зачинили її в будинку на ключ та втекли.

Отримавши необхідну інформацію та опис нападників, працівники поліції негайно розпочали пошуки зловмисників. І вже за кілька години встановили їхні особи.

Одного з них поліцейські вже затримали: 27-річного жителя селища Королево поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі готують матеріали для повідомлення йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Пошуки його спільника наразі тривають.

Нападникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області