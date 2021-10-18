Поліцейські Закарпаття затримали водія, який «під кайфом» скоїв смертельну аварію

Співробітники слідчого управління поліції Закарпаття встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася цієї ночі у селі Косино Мукачівського району.

На місці події поліцейські попередньо з’ясували, що 29-річний місцевий житель керуючи автомобілем «Volkswagen Golf» не впорався з керуванням та з‘їхав у кювет.

В аварії загинула 17-річна дівчина, мешканка села Пузняківці. Травми отримала ще одна 16-річна пасажирка. В автівці перебував ще один пасажир — 18-річний житель Косина. Останній та водій не травмувалися, від медичної допомоги відмовилися.

Кермувальника транспортного засобу освідчили. Встановлено, що за кермом він перебував у стані наркотичного сп‘яніння.

Його затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, унаслідок якого загинула людина.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.

Поліція Закарпатської області