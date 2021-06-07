Поліцейські Запоріжжя ліквідували черговий шахрайський call-центр

Call-центр був розташований в одному з офісних приміщень у центрі міста. На момент проведення слідчих дій там «працювали» 20 операторів. Під час телефонних розмов зловмисники різними шляхами виманювали у громадян гроші та переводили їх на власні рахунки.

5 червня оперативники відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом окружної прокуратури та за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення припинили незаконну діяльність групи шахраїв, які створили шахрайський call-центр. За місцем його розташування поліцейські провели санкціонований обшук.

Слідство встановило, що для реалізації своєї шахрайської схеми організатори орендували приміщення в центрі міста, забезпечили всім необхідним технічним обладнанням та підібрали персонал з числа молоді. На момент проведення слідчих дій там «працювали» 20 людей. Так звані оператори call-центрів телефонували громадянам, частіше обирали категорію літніх людей. Далі користуючись схемою: «ваш родич потрапив у біду» або «ваша банківська картка заблокована, входили у довіру та наполягали на терміновому переводі грошей на свої банківські рахунки.

В ході обшуку співробітники поліції вилучили й направили на експертизу 21 комп’ютер, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі проводяться подальші процесуальні дії, спрямовані на доведення вини фігурантів та притягнення їх до відповідальності за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці встановлюють організаторів злочинного бізнесу, остаточну кількість постраждалих та суму завданих їм збитків.

Нагадаємо: у Запоріжжі працівники карного розшуку оперативно викрили зловмисника, який на парковці торгівельного центру скоїв крадіжку з автомобіля.

Відділ комунікації поліції Запорізької області