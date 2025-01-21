Поліцейські Запоріжжя направили до суду обвинувальний акт відносно одного з виконавців замовного вбивства місцевого посадовця

Скоївши вбивство, двоє чоловіків переховувалися в кількох областях та столиці. Одного з них затримали в Києві. Правоохоронці зібрали докази його причетності до скоєння особливо тяжкого злочину та скерували матеріали на розгляд суду. Самого стрілка оголосили в розшук та продовжують проводити слідчо-розшукові заходи.

Нагадаємо, вранці 11 червня минулого року в Олександрівському районі обласного центру кілер застрелив 38-річного керівника одного з департаментів міської ради.

Впродовж декількох тижнів оперативники, слідчі та працівники превентивних підрозділів поліції опитували можливих свідків події, відпрацьовували записи з камер відеоспостереження, досліджували речові докази та висновки проведених експертиз.

У результаті масштабного комплексу заходів правоохоронці встановили особи фігурантів. Ними виявилися 21-річний стрілок та його 33-річний співвиконавець, який очікував в автомобілі, щоб швидко покинути місце злочину. Обидва – жителі інших регіонів країни. Дотримуючись заходів конспірації, вони декілька днів відслідковували жертву та готувалися скоїти вбивство.

У день злочину зловмисники підстерегли посадовця біля його будинку, а коли той вийшов з під’їзду, кілер здійснив у нього п’ять пострілів із вогнепальної зброї. Після цього фігуранти покинули місто та з дотриманням заходів конспірації переховувалися від поліцейських.

Оперативники управління карного розшуку відстежили та затримали водія, а стрілка оголосили в розшук. Обом повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури завершили досудове розслідування відносно затриманого фігуранта та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Поліцейські продовжують проводити заходи щодо встановлення замовника вбивства та місцезнаходження стрілка.

Відділ комунікації поліції Запорізької області