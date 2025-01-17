Поліцейські застерігають громадян від шахрайств, пов’язаних з доставленням посилок

Так, хмельничанка переказала аферистам 20 000 гривень за доставку подарунку, який їй нібито надійшов з Кореї.

Із 40-річної жінкою, яка захоплюється K-pop культурою, зв’язались шахраї й повідомили, що їй, як учасниці онлайн-спільноти фанатів одного з відомих корейських гуртів, надійшов на пошту подарунок з-за кордону. Однак, щоб отримати посилку необхідно сплатити 20 тисяч гривень.

Коли потерпіла переказала кошти на вказаний банківський рахунок, зловмисники попросили хмельничанку сплати ще. Тоді жінка зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

За даним фактом працівники поліції проводять перевірку. Правоохоронці закликають не довіряти незнайомцям й обов’язково перевіряти інформацію стосовно будь-яких доставок, зв’язавшись з поштовим відділенням за офіційним номером телефону.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області