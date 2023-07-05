поліцейські застерігають: оренда квартири «по фото» може призвести до значних фінансових втрат

Лише за минулу добу двоє жителів Житомирського району віддали близько 20 тисяч гривень як передплату псевдорієлторам. У результаті залишилися без коштів та помешкань.

Так 18-річний житель Черняхівської громади на одному з Інтернет-ресурсів обрав для оренди квартиру в обласному центрі. У телефонній розмові власник під різними приводами від особистої зустрічі відмовлявся, тож «огляд» помешкання проводився по фото.

Нібито для того, щоб випередити інших зацікавлених та врегулювати всі питання з належним оформленням документів, орендодавець порадив сплатити завдаток. Псевдовласник навіть надіслав молодику у месенджері фото «особистих документів». Тож парубок повірив йому та переказав близько 13 тисяч гривень. Потому орендодавець перестав виходити на зв’язок.

За подібним сценарієм 5 тисяч гривень втратила й 18-річна жителька міста Коростишева.

Нині правоохоронці встановлюють обставини у межах відкритих кримінальних проваджень та радять усім, хто не хоче стати мішенню ошуканців під час пошуків житла для оренди, дотримуватися заходів безпеки:

– наполягайте на особистій зустрічі з власниками чи розпорядниками приміщення;

– вимагайте від орендодавця оригінали документів (паспорт, свідоцтво про право власності на квартиру або витяг з Реєстру майнових прав на нерухоме майно), ретельно перевіряйте інформацію у відповідних джерелах;

– огляньте помешкання, яке плануєте винайняти, та поспілкуйтеся з сусідами;

– мова про передплату може йти лише по заповненню офіційно завіреного договору оренди.

Будьте розсудливими!

Житомирське районне управління поліції