Поліцейські застерігають: оренда квартири «по фото» може призвести до значних фінансових втрат
Лише за минулу добу двоє жителів Житомирського району віддали близько 20 тисяч гривень як передплату псевдорієлторам. У результаті залишилися без коштів та помешкань.
Так 18-річний житель Черняхівської громади на одному з Інтернет-ресурсів обрав для оренди квартиру в обласному центрі. У телефонній розмові власник під різними приводами від особистої зустрічі відмовлявся, тож «огляд» помешкання проводився по фото.
Нібито для того, щоб випередити інших зацікавлених та врегулювати всі питання з належним оформленням документів, орендодавець порадив сплатити завдаток. Псевдовласник навіть надіслав молодику у месенджері фото «особистих документів». Тож парубок повірив йому та переказав близько 13 тисяч гривень. Потому орендодавець перестав виходити на зв’язок.
За подібним сценарієм 5 тисяч гривень втратила й 18-річна жителька міста Коростишева.
Нині правоохоронці встановлюють обставини у межах відкритих кримінальних проваджень та радять усім, хто не хоче стати мішенню ошуканців під час пошуків житла для оренди, дотримуватися заходів безпеки:
– наполягайте на особистій зустрічі з власниками чи розпорядниками приміщення;
– вимагайте від орендодавця оригінали документів (паспорт, свідоцтво про право власності на квартиру або витяг з Реєстру майнових прав на нерухоме майно), ретельно перевіряйте інформацію у відповідних джерелах;
– огляньте помешкання, яке плануєте винайняти, та поспілкуйтеся з сусідами;
– мова про передплату може йти лише по заповненню офіційно завіреного договору оренди.
Будьте розсудливими!
Житомирське районне управління поліціїTweet