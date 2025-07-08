Поліцейські застерігають від шахраїв, які представляються операторами мобільного зв’язку
Минулої доби такі шахраї ошукали камʼянчанина на 13 тисяч гривень. Правоохоронці зʼясовують всі обставини події та закликають громадян тримати свої персональні дані у таємниці.
До 49-річного жителя Камʼянця-Подільського зателефонував незнайомець, який представився працівником компанії мобільного зв’язку. Додзвонювач повідомив, що у чоловіка закінчується термін дії сім-картки та запропонував продовжити його в телефонному режимі.
Для цього потерпілий мав продиктувати свої персональні банківські дані. Нічого не підозрюючи, чоловік виконав умови псевдооператора, після чого з його рахунку зникло 13 тисяч гривень.
Слідчі Камʼянець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.
Поліцейські вкотре закликають громадян тримати свої персональні дані у таємниці. У разі виникнення будь-яких питань щодо номеру телефона — зверніться до відділу зв’язку вашого оператора особисто. Не варто повідомляти особисту інформацію по телефону, адже існує ризик натрапити на шахраїв.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet