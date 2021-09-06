Поліцейські затримала тячівця, який підпалив будинок колишньої дружини

Співробітники Тячівського районного відділу поліції затримали мешканця селища Солотвино, який в стані алкогольного сп’яніння прийшов до колишньої дружини, вигнав її на вулицю та підпалив будинок. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 5 вересня, ввечері на лінію «102» зателефонувала мешканка селища Солотвино та повідомила, що її колишній чоловік ввірвався до неї додому, вигнав з дітьми на вулицю та підпалив будинок.

На місці події співробітники Тячівського районного відділу поліції встановили, що 50-річний чоловік прийшов до помешкання своєї колишньої дружини, вчинив з нею сварку, вигнав всіх на вулицю та підпалив ліжко у спальні. Під час пожежі вигоріла одна кімната, решта будинку наповнилася димом. Сім’я ніяк не могла завадити цьому, адже зловмисник стояв на вході та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські, які прибули за викликом, затримали зловмисника. З’ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,2 проміле алкоголю в крові).

Підозрюваного наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом в поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про тримання фігуранта під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області