Поліцейські затримали 19-річного покидька за підозрою у зґвалтуванні односельчанки

Вночі правопорушник зламав вхідні двері до будинку одинокої 62-річної жінки, вдарив її по голові та вчинив над нею насильство.

Працівники територіального відділу поліції розшукали зловмисника за кілька годин у лісосмузі, де він переховався. Молодик зізнався у скоєному та пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зараз з підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії. Йому вже повідомили про підозру в зґвалтуванні за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За такий злочин законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років», — розповів начальник Роздільнянського відділу поліції Олександр Стеценко.

Роздільнянський відділ поліції в Одеській області