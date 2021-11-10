Поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який підстрелив та незаконно позбавив волі жителя Татарбунарів

Потерпілий отримав кілька вогнепальних поранень у грудину та живіт. Йому надали медичну допомогу, зараз життю чоловіка нічого не загрожує. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Подія сталася на одній з вулиць міста. Зі слів правопорушника, через неохайний вигляд перехожого він запідозрив його у причетності до крадіжок, про які чув. Сварка між містянами закінчилася тим, що фігурант поцілив у потерпілого з револьвера та вивіз його на околицю Татарбунарів у багажнику своєї автівки.

Як розповів начальник відділення №2 слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу Едуард Коломієць, поранений прийшов до тями та викликав лікарів, а ті повідомили до поліції. Правоохоронці затримали фігуранта за місцем його мешкання. У його куртці виявили знаряддя злочину – револьвер та набої, які направили на експертизу.

Слідчі територіального відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. За фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження чоловіку вже повідомили про підозру. Відповідно до законодавства, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції