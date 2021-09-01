Поліцейські затримали 44-річного одесита за підозрою у розбійному нападі на підлітка

У дворі багатоповерхівки чоловік підійшов до компанії неповнолітніх з ножем, а коли ті, злякавшись, відбігли подалі, схопив залишений одним із хлопців рюкзак і втік.

Правоохоронці, яких юнаки покликали на допомогу, затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Викрадений у 17-річного хлопця рюкзак з ґаджетами, банківськими картками та спортивним інвентарем поліцейські вилучили, речі повернуть власнику після необхідних слідчих дій.

«Фігуранту інкримінують розбій за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років», — сказав начальник відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Михайло Хачатурян.

Одеське районне управління №1