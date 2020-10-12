Поліцейські затримали чоловіка, який підпалив будинок на столичному Подолі

Зловмисник придбав на заправці каністру з бензином, облив запальною рідиною фасад будівлі та підпалив запальничкою. Після скоєного він пошкодив цеглиною від бруківки ще дві автівки, які стояли неподалік. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив будівлю на вулиці Воздвиженській. За вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативна група, рятувальники та лікарі.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Подільського управління поліції Максим Супрун, на місці події після гасіння пожежі правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувались зі свідками та очевидцями, а також переглянули відео з камер спостереження:

«Ми встановили прикмети ймовірного підозрюваного та одразу розпочали його пошуки. Невдовзі до нас від перехожих надійшло повідомлення про те, що невідомий трощить автівки неподалік від місця скоєння злочину. Наряд патрульної поліції затримав схожого за орієнтуванням чоловіка, а при спілкуванні з нами він зізнався, що підпалив будинок. Наразі ми встановлюємо мотиви його вчинку».

31-річного уродженця Донецької області затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

«Окрім цього, слідчим відділом Подільського управління поліції за фактом пошкодження транспортних засобів розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція найбільш суворого покарання передбачає до десяти років позбавлення волі», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва