Поліцейські затримали чоловіка, який вбив товариша, а потім спалив його тіло

Тіло 61-річного жителя Сміли знайшли в охопленому вогнем будинку. Після огляду потерпілого, у нього виявили тілесні ушкодження в області голови. Смілянину, якого підозрюють у вбивстві, загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

7 липня у Смілі перехожі помітили, що на вулиці Героїв Холодноярців горить будинок, а з нього вибіг чоловік, у якого руки були в крові. Очевидці затримали громадянина та викликали на місце працівників ДСНС та поліцію.

Коли рятувальники локалізували займання й поліцейські зайшли до однієї з кімнат, там виявили обгорілий труп 61-річного чоловіка. Після огляду його тіла, в області голови у потерпілого виявили тілесні ушкодження.

У вчиненні кримінального правопорушення запідозрили 34-річного місцевого жителя. Чоловік розповів, що під час “застілля” побив 61-річного товариша з яким виник конфлікт. У сварці він схопив цеглину та декілька разів вдарив нею по голові друга. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник накрив тіло поліетиленовим пакетом та підпалив його.

Правопорушника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури зловмиснику оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області