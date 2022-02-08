Поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад у столичному Гідропарку

Погрожуючи потерпілому ножем, зловмисник відібрав у нього мобільний телефон та гроші. Нападника затримали на Центральному залізничному вокзалі. Тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від 54-річного місцевого мешканця про те, що на нього напав невідомий та відібрав особисті речі. На місце події виїхала районна слідчо-оперативна група.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, правоохоронці по прибуттю на місце події опитали потерпілого та розпочали пошуки нападника:

«Ми встановили, що близько 15.00 години на вулиці до заявника підійшов невідомий, який почав погрожувати йому ножем та застосував сльозогінний балончик. Далі зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон, шістсот гривень та втік. Протягом двох годин чоловіка, причетного до розбійного нападу, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на Центральному залізничному вокзалі».

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у 35-річного уродженця Київщини речові докази, які направили на експертизу. Встановлено, що фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років із конфіскацією майна. За погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Києва