Поліцейські затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу на столичний пункт обміну валют

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До поліції звернулась касир пункту обміну валют на вулиці Юрія Іллєнка із повідомленням про те, що невідомий вимагав готівку та погрожував ножем. Однак, не отримавши грошей, втік. За адресою прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, задля розшуку зловмисника в Києві була введена спеціальна поліцейська операція:

«Ми встановили, що невідомий зайшов до приміщення обмінника, де почав погрожувати канцелярським ножем співробітниці. І вона не розгубилась – швидко зреагувала та натиснула на кнопку виклику охорони. Не отримавши бажаного, злочинець втік. У ході оперативно-розшукових заходів нам вдалось встановити особу зловмисника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за крадіжку 51-річний мешканець Київської області. Крім того, під час слідчих дій ми вилучили речові докази – канцелярський ніж та одяг».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва