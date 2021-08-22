Поліцейські затримали чоловіка за вбивство жителя Новобаварського району Харкова

17 серпня о 21:34 до відділу поліції № 1 Харківського райуправління поліції № 3 надійшло повідомлення від мешканки району про те, що її сусід тривалий час не відчиняє двері та не виходить на зв’язок.

Прибувши за адресою, поліцейські виявили в будинку тіло 46-річного господаря з ознаками насильницької смерті.

Під час слідчо-розшукових заходів співробітники поліції встановили, що до скоєння вбивства чоловіка причетний 27-річний, раніше неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Харківської області.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що 13 серпня близько 21:00 він прийшов додому до 46-річного громадянина. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого гість почав бити власника помешкання кулаками по голові. Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

21 серпня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодксу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років тюремного ув’язнення.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області