Поліцейські затримали дует серійних крадіїв велосипедів у Солом’янському районі Києва

Цивільне подружжя викрадало транспортні засоби, які в подальшому збували у ломбарди. Фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні серії крадіжок. За скоєне їм загрожує до шести років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції із заявою звернулась мешканка Київської області про те, що біля закладу харчування на вулиці Борщагівській викрали її велосипед. За вказаною адресою оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу районного управління поліції та дільничних офіцерів поліції даної території обслуговування.

На місці події правоохоронці переглянули відео з камер спостереження та встановили двох осіб, причетних до вчинення правопорушення: чоловіка та жінку, які проживають на території району. У рамках відкритого кримінального провадження за фактом крадіжки поліцейські сектору превенції відділу поліції №2 Солом’янського управління поліції розшукали зловмисників та доставили їх до районного управління поліції для з’ясування обставин події.

Правопорушники – місцеві мешканці, 1991 та 1993 років народження, які раніше потрапляли у поле зору працівників поліції за вчинення аналогічних злочинів. Зокрема, у ході досудового розслідування слідчі встановили причетність даних осіб до вчинення трьох крадіжок велосипедів на території Солом’янського району, які в подальшому співмешканці здавали у ломбарди.

За погодженням з місцевою прокуратурою, слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. За скоєне подружжю загрожує до шести років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва