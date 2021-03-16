Поліцейські затримали двох чоловіків за пограбування киянина

Правопорушники спочатку побили потерпілого, після чого зняли з нього куртку із особистими речами. Фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що біля магазину на вулиці Миколи Василенка невідомі пограбували її чоловіка. На виклик виїхали екіпаж патрульних поліцейських, група швидкого реагування та слідчо-оперативна група районного управління поліції для документування події.

Правоохоронці поспілкувались із потерпілим та з’ясували, що біля супермаркету до нього підійшли незнайомі чоловіки та запропонували разом випити. Заявник погодився, однак згодом між ним та новими знайомими виникла суперечка, у ході якої правопорушники побили 31–річного киянина та відібрали у нього куртку із мобільним телефоном та навушниками.

Отримавши прикмети зловмисників поліцейські відділу поліції №2 Солом’янського управління поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, у ході яких на вулиці Героїв Севастополя встановили ймовірних нападників. Під час спілкування із правоохоронцями чоловіки помітно нервували та зізнались у скоєному злочині.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились — мешканці столиці, 1979 та 1991 років народження, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів.

Слідчим Солом’янського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж)

Кримінального кодексу України. Правопорушникам вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва