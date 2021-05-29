Поліцейські затримали двох хлопців з Біляївки, які пограбували молоду одеситку

Перестрівши незнайомку пізно ввечері у дворі багатоповерхівки на вулиці Ільфа і Петрова, один зі зловмисників схопив її за куртку і почав утримувати, а інший в цей час вирвав у неї з рук смартфон та рюкзак з кількома тисячами гривень, банківськими картами й безпровідними навушниками.

За словами старшого слідчого відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 Дмитра Савченка, правопорушників викрили за кілька тижнів. Мобільний телефон потерпілої, який вони встигли продати, поліцейські вилучили й зараз встановлюють місце знаходження решти викраденого майна.

Фігурантами виявилися раніше судимі хлопці віком 16-ти та 20-ти років. Молодикам оголосили підозри за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України та затримали їх в процесуальному порядку. За пограбування правопорушникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1