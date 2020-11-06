Поліцейські затримали групу чоловіків за розбійний напад на підприємство

Двоє чоловіків у мотоциклетних шоломах зайшли до офісу підприємства, розташованому у Дніпровському районі.

Погрожуючи персоналу зброєю, вони змусили працівників лягти на підлогу, після чого силою забрали у них ключі від сейфа та стали шукати гроші. Потім заволоділи майном та поїхали з місця злочину на мотоциклі.

Правоохоронці з’ясували, що до розбійного нападу на офісне приміщення підприємства причетні раніше неодноразово судимі місцеві жителі 37 та 42-х років.

В ході санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів вибуховий пристрій, вибухові речовини та речові докази, що підтверджують їх причетність до злочину. Крім цього, з автомобіля зловмисників вилучили пневматичну гвинтівку та мисливські патрони, а також рушницю калібру 12 мм, з якою, ймовірно, вони здійснили напад.

Національна поліція України