Поліцейські затримали групу осіб, які розповсюджували психотропну речовину «PVP» на Харківщині

Подружжя організувало в одному з месенджерів «магазин», через який шляхом закладок збували психотроп. Для реалізації товару до незаконного бізнесу вони залучили ще трьох «закладчиків» – мешканців області.

Поліцейські затримали всіх учасників злочинного угруповання, а Інтернет-крамницю ліквідували. За скоєне фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наприкінці квітня до працівників поліції надійшла інформація про незаконну діяльність групи, яка займається збутом психотропної речовини на території одного з районів області.

Слідчі Харківщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Під час документування правоохоронці встановили, що організували діяльність Інтернет-крамниці подружжя з міста Чугуїв. 39-річний чоловік, який раніше судимий за хуліганство, оптовими партіями купував психотроп через мережу Інтернет, а потім разом із 33-річною дружиною фасували його у сліп-пакети. При цьому жінка виконувала функції оператора: приймала замовлення клієнтів, надсилала їм номери карт для оплати та відправляла координати з місцезнаходженням «закладки». За одну дозу вони отримували 700 гривень.

Для розповсюдження товару подружжя залучило ще трьох товаришів віком від 37-ми до 42-х років, двоє з яких — судимі за злочини, пов’язані з наркотиками.

У вівторок, 01 грудня, поліцейські спільно з працівниками СБУ, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, затримали зловмисників. Під час санкціонованих обшуків вилучено розфасовані сліп-пакети з психотропною речовиною «PVP», 12 літрів опію екстракційного, електронні ваги, мобільні телефони, матеріали для фасування, а також гроші в національній та іноземній валюті. Крім того правоохоронці виявили у зловмисників зброю та боєприпас.

Подружжя затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо накладення арешту на транспортні засоби, що використовувалися у злочинній діяльності фігурантів. За незаконні оборудки їм загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

За результатами проведених заходів Інтернет-крамницю ліквідовано.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України