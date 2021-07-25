Поліцейські затримали іноземця, який пограбував киянина у столичному Гідропарку

Зловмисник, скориставшись неуважністю чоловіка, витягнув із його сумки мобільний телефон та гроші. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

До чергової частини Дніпровського управління поліції від киянина надійшло повідомлення про те, що біля місцевого пляжу Гідропарк невідомий чоловік викрав із його сумки мобільний телефон. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції Олександр Харченко, потерпілий відпочивав на лавочці та залишив біля себе сумку, у якій був мобільний телефон і гроші, а згодом виявив відсутність своїх речей:

«Зловмисник, скориставшись неуважністю чоловіка, витягнув із сумки особисті речі. Потерпілий намагався його зупинитися, але порушник втік. Киянин встиг запам’ятати прикмети чоловіка, за якими у ході відпрацювання території Гідропарку ми його затримали. Фігурантом виявився 40-річний, раніше судимий за аналогічні злочини, уродженець іншої держави, який перебував у розшуку Головним управлінням Національної поліції у Харківській області».

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва