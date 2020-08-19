Поліцейські затримали киянина за ножове поранення знайомого

Під час застілля чоловік вдарив ножем у живіт товариша, який нецензурно висловився у бік його дівчини. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Дніпровського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про ножове поранення 45-річного чоловіка у квартирі на проспекті Романа Шухевича. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці встановили, що 34-річний чоловік разом зі своєю дівчиною завітав до приятеля, прихопивши з собою алкоголь. Під час застілля власник квартири почав ображати дівчину, і це обурило гостя. У результаті він схопив ніж, вдарив ним у живіт господаря та пішов геть.

Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням живота госпіталізували до медичного закладу. З квартири потерпілого експерти вилучили знаряддя злочину та направили на експертизу. За годину працівники поліції розшукали правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Києва