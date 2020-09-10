Поліцейські затримали киянку за збут психотропів та наркотиків через telegram-канал

33-річна жінка організувала роботу Інтернет-магазину із продажу «ЛСД» та канабісу через месенджер. Заборонений товар збувала шляхом «закладок» та за допомогою сервісу поштових відправлень. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку перевищує 800 тисяч гривень.

Працівників Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві Департаменту боротьби з наркозлочинністю (ДБН) отримали інформацію, що мешканка столиці за допомогою мережі Інтернет організувала збут наркотиків.

Встановлено, що 33-річна жінка створила в месенджері Телеграм-канал, на якому пропонувала різні види наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема «ЛСД» та канабіс. Після отримання коштів зловмисниця відправляла товар поштою або надсилала клієнтам координати з місцем знаходження «закладки». Щоденно жінка відправляла близько 20 посилок та робила стільки ж «закладок».

За фактом незаконних оборудок з наркотичними засобами та психотропними речовинами слідчі столичної поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ, спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали зловмисницю на одній з вулиць Києва. У неї вилучили 50 пакунків з марихуаною та марками «ЛСД».

Під час обшуку в квартирі фігурантки поліцейські виявили декілька пакунків з марихуаною, загальною вагою близько 2 кілограмів та близько тисячі марок «ЛСД». Також поліцейські вилучили ваги, фасувальні пакети, нотатки про кількість збутих наркотиків, телефони, комп’ютерну техніку та інші докази системного збуту наркозасобів.

Жінку затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй готується оголошення про підозру. За вчинене організаторці нелегального бізнесу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення інших учасників схеми виготовлення та збуту наркотиків.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України