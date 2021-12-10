Поліцейські затримали маріупольця за скоєння вбивства сина співмешканки

Зловмисник, поки його співмешканка спала, лезом смертельно поранив її сина та втік. Упродовж декількох годин оперативники розшукали його та затримали.

Вчора, 8 грудня, на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Маріуполя про те, що вона виявила вдома мертвого сина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та експерти. На тілі 31-річного чоловіка поліцейські виявили колото-різане поранення шиї.

Під час опитування матері загиблого було встановлено, що до вбивства може бути причетний співмешканець жінки, з яким загиблий конфліктував. За кілька годин оперативники розшукали підозрюваного.

На одязі та руках 38-річного чоловіка були сліди крові. Попередньо встановлено, що між ним і сином заявниці відбувся побутовий конфлікт, через який зловмисник вдарив потерпілого лезом у шию.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Маріупольське районне управління поліції Донецької області