Поліцейські затримали маріупольця за скоєння вбивства сина співмешканки
Зловмисник, поки його співмешканка спала, лезом смертельно поранив її сина та втік. Упродовж декількох годин оперативники розшукали його та затримали.
Вчора, 8 грудня, на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Маріуполя про те, що вона виявила вдома мертвого сина.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та експерти. На тілі 31-річного чоловіка поліцейські виявили колото-різане поранення шиї.
Під час опитування матері загиблого було встановлено, що до вбивства може бути причетний співмешканець жінки, з яким загиблий конфліктував. За кілька годин оперативники розшукали підозрюваного.
На одязі та руках 38-річного чоловіка були сліди крові. Попередньо встановлено, що між ним і сином заявниці відбувся побутовий конфлікт, через який зловмисник вдарив потерпілого лезом у шию.
Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Маріупольське районне управління поліції Донецької області