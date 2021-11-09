Поліцейські затримали молодика за розповсюдження наркотиків у Деснянському районі столиці

У порушника правоохоронці вилучили чотири пакети з, ймовірно, наркотичною речовиною PVP, яку він збував через закладки. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час патрулювання Деснянського району міста Києва правоохоронці помітили чоловіка, який на вулиці Кіото щось розкладав біля дерев. Поліцейські вирішили перевірити чоловіка.

Як зазначив тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції столичного главку Олександр Завадський, побачивши правоохоронців незнайомець почав помітно нервувати:

«Спецпризначенні провели поверхневий огляд, у результаті якого виявили у порушника чотири поліетиленові пакети з речовиною, ймовірно, солями PVP. Раніше судимий за аналогічні злочини, 26-річний уродженець Миколаївщини розповів, що мав на меті збути наркотичну речовину шляхом закладок у лісосмузі. Ми затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучене направлено на проведення експертного дослідження».

За даним фактом слідчими Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють канали надходження наркотичних речовин та інших осіб, причетних до злочину.

Відділ комунікації поліції Києва