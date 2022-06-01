Поліцейські затримали одесита, який обікрав родину переселенців з Донеччини

Зловмисник викрав у сімейної пари барсетку з документами та шістнадцятьма тисячами гривень, яку ті, розвантажуючи речі, ненадовго залишили без нагляду на капоті автомобіля.

Із проханням допомогти розшукати майно донеччани звернулися до поліції. Того ж дня оперативники Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що до його «зникнення» причетний місцевий житель, якого згодом затримали за місцем мешкання.

Також поліцейські визначили місце знаходження сумки з документами, яку фігурант, побоюючись, що його викриють, сховав неподалік в занедбаній будівлі. Викрадені гроші, які потерпілі збирали на лікування, одесит встиг витрати, придбавши собі купу одягу.

«За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, чоловіку оголосили підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», — зауважила слідча територіального підрозділу поліції Віолетта Барабанова.

Одеське районне управління поліції № 1