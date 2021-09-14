Поліцейські затримали підозрюваного у смертельному травмуванні жителя Черняхівської громади

13 вересня до поліції надійшло повідомлення про виявлення у дворі будинку села Новосілки 23-річного чоловіка без ознак життя. Під час перевірки усіх обставин події поліцейські встановили причетного до травмування загиблого. Нині підозрюваний затриманий. Тривають слідчі дії.

Чоловіка уже без ознак життя знайшов односелець та повідомив до поліції.

Під час огляду працівники слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління зафіксували на голові загиблого садна та забої. Відтак була призначена судово-медична експертиза причин смерті чоловіка.

Відповідно її висновки засвідчили наявність травм та крововиливів, що і призвели до фатального наслідку.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. У ході слідчо-розшукових заходів встановлено, що напередодні увечері у загиблого був конфлікт з 21-річним односельцем за місцем його проживання. Сутичка перейшла у силове протистояння, у ході якої чоловік і отримав тілесні ушкодження.

Потому опоненти розійшлися, а уже уранці наступного дня одного з них і знайшли мертвим у дворі власного будинку.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. За місцем його проживання проведено невідкладні слідчі дії, тривають інші заходи.

Відділ комунікації поліції Житомирської області