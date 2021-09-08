Поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на односельця

7 вересня протягом кількох годин працівники Могилів-Подільського районного відділу поліції затримали раніше судимого 36-річного зловмисника, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс ножове поранення місцевому жителю та відібрав у нього особисті речі. За такий злочин чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

До поліції звернувся 21 – річний мешканець Вендичанської територіальної громади. Потерпілий розповів, що вночі, перебуваючи на вулиці Єдності разом зі своєю знайомою, вони зустріли компанію односельців, яка неподалік місцевого магазину розпивала алкогольні напої. Між ним та одним з чоловіків виник ситуативний конфлікт, під час якого зловмисник вдарив його ножем у ногу. Аби потерпілий не телефонував до поліції, нападник відібрав у нього мобільний телефон.

Як розповів керівник Могилів-Подільського районного відділу поліції Василь Ободовський, в ході проведення першочергових розшукових заходів оперативники протягом кількох годин розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 36- річний місцевий мешканець.

Наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). За таке правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області