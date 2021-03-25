Поліцейські затримали підозрюваного, який на Вінниччині побив та пограбував 95-річну жінку

Затримання відбулось 24 березня на території Харківської області силами оперативників управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області та бійців спецпідрозділу КОРД. Розбійний напад на літню пенсіонерку зловмисник вчинив 19 березня. У масці він увірвався до будинку потерпілої у Жмеринському районі, побив її та, погрожуючи ножем, відібрав гроші.

21 березня до поліції звернулась 26-річна киянка з повідомленням про те, що три дні тому близько четвертої години ранку на її літню бабусю, яка мешкає на території Копайгородської територіальної громади, напав невідомий. Він постукав до бабусі, а коли вона відчинила двері, схопив її за шию, почав бити та душити, погрожував розправитися ножем, вимагаючи гроші. Безпомічна жінка віддала йому останні 300 гривень.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, на місці події слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії, опитала потерпілу та сусідів. Завдяки слідчим та розшуковим заходам а також вилученим з місця події речовим доказам, поліцейські встановили особу нападника. Ним виявися 27-річний мешканець цього ж села. Оперативники з’ясували, що після вчинення злочину він поїхав на Харківщину.

Слідчі заочно повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 ККУ (розбій), та звернулись з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту, яке суд задовільнив.

24 березня у м. Первомайський на території одного з приватних підприємств, де зловмисник працевлаштувався трактористом, його затримали бійці вінницького КОРДу. У вчиненому зловмисник зізнався.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За такий злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляють в поліції Вінниччини. // presspoint.in.ua