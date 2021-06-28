Поліцейські затримали прикарпатця, який із гранатою увірвався до знайомої

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, який погрожував фізичною розправою сусідці, тримаючи у руках бойову гранату. Слідчі розпочали кримінальне провадження і з’ясовують усі обставини події.

27 червня о 17:30 до поліції звернулася 62-річна мешканка Галича і повідомила, що до неї на подвір’я увірвався сусід та пригрозив фізичною розправою: нетверезий чоловік у руках тримав предмет, який ззовні схожий на гранату.

На місце події негайно виїхали працівники вибухотехнічного відділу, слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Правоохоронці з’ясовують, що спонукало до таких дій мешканця Галича.

Вибухотехінки з’ясували, що небезпечний предмет — граната «Ф1» із запалом. Боєприпас сапери привели у безпечний стан та направили на експертизу.

Зі слів 46-річного чоловіка, гранату він знайшов у лісовому масиві. Цю інформацію, а також джерело походження гранати встановлюють слідчі.

Поліцейські затримати правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі правоохоронці повідомлять чоловіку про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини