Поліцейські затримали раніше судимого шахрая, який «продавав» пальне за заниженими цінами

Тричі судимий 26-річний затриманий лише два тижні тому звільнився з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за вчинення крадіжки. Зловмисник шукав телефони на сайтах з продажу автомобілів, телефонував продавцям та пропонував пальне за цінами удвічі дешевше від ринкових. Наразі поліцією встановлюється кількість потерпілих від дій шахрая.

За словами заступника начальника Вінницького районного управління поліції Сергія Химича, затримали 26-річного зловмисника 20 травня у Кіровоградській області. Він раніше неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів та майже 10 років провів за ґратами.

Під час проведення невідкладних процесуальних дій, поліцейські вилучили докази злочинної діяльності затриманого.

За наявною інформацією, лише один із потерпілих перерахував правопорушнику 7 тисяч гривень.

За цим фактом слідчим відділом поліції розслідується провадження розпочате за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області