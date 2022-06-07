Поліцейські затримали раніше судимого зловмисника, який викрав авто жителя Мукачівщини

Вчора, 6 червня, о 16:20 до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля марки «Nissan». 40-річний заявник, житель селища Чинадієво, розповів, що припаркував автівку на власному подвір’ї, але згодом виявив його відсутність та одразу зателефонував у поліцію.

Співробітники кримінальної поліції Мукачівщини вжили ряд оперативних заходів та встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 35-річний раніше судимий односелець потерпілого. За попередньою інформацією того дня зловмисник викрав з будинку заявника ключі від авто та втік з місця події.

Отриману інформацію правоохоронці передали всім поліцейським патрулям, що дозволило швидко розшукати фігуранта: патрульні зупинили викрадений автомобіль у місті Мукачево. Підозрюваний перебував у транспортному засобі в якості пасажира, керував автівкою його 30-річний вже раніше судимий за майнові злочини товариш. У останнього поліцейські виявили наркотичні речовини, які вилучили та відкрили за цим фактом кримінальне провадження (ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України). Окрім цього патрульні склали на нього адмінпротокол за статтею 130 КУпАП, адже він перебував за кермом автомобіля в стані сп’яніння.

Самого ж 35-річного фігуранта злочину слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене особою, яка раніше вже була судима.

Транспортний засіб наразі поміщено на арештмайданчик і найближчим часом буде повернуто потерпілому. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Поліція Закарпатської області