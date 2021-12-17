Поліцейські затримали рецидивіста – організатора крадіжки з одного з львівських медзакладів

Оперативно затримати зловмисника допомогли матеріали з камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». За скоєне 43-річному львів’янину, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання — позбавлення волі на строк до шести років.

16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з одного з медзакладів, розташованого на вулиці Академіка Корольова у Львові. За словами заявника, зловмисники проникли у приміщення вночі, пошкодивши вхідні двері, заволоділи комп’ютером та планшетом, після чого втекли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1. Проведеними заходами правоохоронці протягом кількох годин встановили особу організатора групи, — раніше неодноразово судимого 43-річного львів’янина, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативно затримати зловмисника допомогли матеріали з камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Під час проведення обшуку в затриманого вилучені речові докази причетності до скоєння злочину, зокрема викрадене майно. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування спільників затриманого.

Відділ комунікації поліції Львівської області