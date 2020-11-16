Поліцейські затримали серійного квартирного злодія, який викрав зброю та цінності

13 листопада правоохоронці затримали зловмисника, який шляхом зламу серцевини замка з квартири вінничанина викрав мисливську зброю та цінні речі. Під час затримання у квартирі підозрюваного поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про його причетність до понад десятка майнових злочинів. Викрадену рушницю зловмисник викинув у вікно, як тільки зрозумів, що його викрили поліцейські.

До поліції надійшло повідомлення від мешканця мікрорайону Вишенька про те, що у першій половині дня невідома особа шляхом пошкодження серцевини замка проникла у його квартиру та викрала мисливську рушницю, ювелірні прикраси та інші цінні речі.

Як розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, вжитими розшуковими заходами протягом кількох годин оперативники кримінальної поліції встановили особу правопорушника та затримали його за місцем проживання. Ним виявися 39-річний вінничанин. Викрадену у потерпілого рушницю він викинув з вікна власної квартири, розташованої на четвертому поверсі, як тільки поліцейські постукали у його двері.

Під час проведення невідкладних слідчих дій у квартирі підозрюваного поліція вилучила не лише цінні речі потерпілих, а й інші речові докази, які свідчать про його протиправну діяльність, зокрема, відмички, рукавички, слюсарний інструмент.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання — до 6 років ув’язнення.

Слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області